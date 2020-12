Covid: Riccardi, oggi 545 vaccinazioni (h 18) e 13.379 prenotazioni

Palmanova, 30 dic - Alle ore 18 sono state 545 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Friuli Venezia Giulia e arriveranno circa a 700 alla fine della giornata, le quali si andranno a sommare alle 265 del Vax day di domenica scorsa. Le prenotazioni alla somministrazione dell'antidoto da parte degli operatori sanitari hanno intanto raggiunto quota 13.379.



Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, dalla sede della Protezione civile di Palmanova.



Per domani, in base ai dati delle Aziende sanitarie, la previsione è quella di vaccinare altre 997 persone. ARC/GG



