Covid: Riccardi, meno pressione su ospedali e più casi fascia 3-5 anni

Incontro con istituzioni Ambito Friuli Centrale



Palmanova, 24 feb - "Tra gli elementi di novità c'è per prima cosa il calo della pressione sulle aree mediche degli ospedali e quindi l'inizio in certe sedi della riapertura di reparti che erano occupati da pazienti Covid: già stabilito per Palmanova ed oggi anche per l'ortopedia a San Daniele. In secondo luogo c'è da registrare nel rialzo del contagio tra i giovani un abbassamento dell'età, che arriva a classificare la fascia 3-5 anni come quella maggiormente colpita".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'Ambito territoriale che fa riferimento all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.



Come ha spiegato il vicegovernatore, l'incidenza di positività dei bambini in età d'asilo rappresenta un fattore di rischio che tocca direttamente gli adulti, a causa della contagiosità all'interno dei nuclei familiari. Su questo fattore c'è poi estrema vigilanza sulla diffusione della cosiddetta variante inglese; a tal fine sono in atto le analisi sul virus attraverso i sequenziamenti.



Relativamente alla rimodulazione dei reparti ospedalieri, Riccardi ha citato l'esempio del presidio di Palmanova dove è stata riaperta l'oculistica e di San Daniele dove si stanno liberando alcuni spazi dell'area Covid.



Infine, il vicegovernatore ha ricordato il recente accordo a livello nazionale con i medici di medicina generale che verrà declinato sul territorio regionale. Una collaborazione che potrà svilupparsi, fermo restando l'arrivo programmato delle dosi, per le future somministrazioni del siero AstraZeneca riservato agli under 65 (classe 1956 compresa). ARC/GG/ma



