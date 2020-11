Covid: Riccardi, irresponsabile alimentare tensioni e paure cittadini

Trieste, 2 nov - "Se la Regione e il servizio sanitarioregionale assumessero le proprie decisioni considerandol'appartenenza politica dei sindaci, tutti gli sforzi che stiamofacendo per contrastare l'epidemia di Covid-19 non avrebberotoccato Cividale, Sacile e Gemona del Friuli, dato che quellestrutture sanitarie si trovano in Comuni amministrati dalCentro-destra. La verità è che il numero dei contagi è incontinua crescita e di conseguenza siamo chiamati a prenderedecisioni che salvino le persone".

Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia,Riccardo Riccardi, chiarendo la posizione dell'Amministrazioneregionale in merito alla riorganizzazione dell'Ospedale diPalmanova.

Nello specifico Riccardi ha evidenziato che "l'Amministrazioneregionale sta lavorando per garantire a tutti i cittadini lemigliori cure possibili. L'emergenza sanitaria che tutto il mondosta vivendo ha causato in Friuli Venezia Giulia oltre 400 morti edobbiamo sostenere l'enorme sforzo compiuto dal nostro personalesanitario per combattere il virus e salvare la vita di chi ècolpito dal Covid-19".

Il vicegovernatore ha chiarito che "fin da subito in FriuliVenezia Giulia i rappresentanti istituzionali hanno capito chenon è questo il momento di guardare al colore politico esollevare sterili polemiche e stanno facendo fronte comunecollaborando in maniera responsabile per trovare soluzioni allecriticità che ora dopo ora emergono. Che un primo cittadinoalimenti tensioni e generi ulteriori preoccupazioni nei cittadinial solo scopo di avere in futuro un ritorno in termini diconsenso, come sta accadendo a Palmanova, è un fatto grave eirresponsabile".ARC/MA/pph

