Covid: Riccardi, in Fvg vaccinate 1,5 persone ogni 100 abitanti

La Regione è tra quelle che in Italia ha compiuto più inoculazioni

Palmanova, 12 gen - "I vaccinati in Friuli Venezia Giuliasono, ad oggi, 1,5 ogni 100 abitanti, portando così la nostraregione nel blocco di quelle che in Italia hanno al momentoinoculato il maggior numero di dosi".

A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla saluteRiccardo Riccardi a margine di un incontro svoltosi nellamattinata di oggi.

"La campagna di vaccinazione - spiega l'esponente dell'esecutivo- sta procedendo a buon passo, secondo quanto avevamo pianificatoa partire da fine dicembre. In base alle 70 mila dosi che ci sonostate inviate fino ad oggi per questa prima fase, abbiamoraggiunto la massima capacità vaccinale tenendo conto che perognuno è prevista una doppia somministrazione. Le oltre 18 milapersone vaccinate su un totale di 1,2 milioni di abitanti inFriuli Venezia Giulia ci permette di raggiungere il valore di 1,5persone immunizzate ogni 100 abitanti, rapporto che è uno tra ipiù alti in Italia".

"Questa mattina - prosegue Riccardi - abbiamo parlato con lastruttura commissariale, la quale ci ha assicurato che in FriuliVenezia Giulia verranno garantiti flussi di nuove dosi, di cuisiamo in attesa di conoscerne i dettagli. Ciò permetterà dicontinuare a lavorare sull'apertura delle agende per ampliare ilpiù possibile la platea delle persone vaccinabili in questa primafase. Poi dovremmo capire come il piano nazionale intendeprocedere per immunizzare le altre categorie".

Soddisfazione è stata espressa infine dal vicegovernatore perl'alta adesione al vaccino del personale della sanità pubblicaregionale. "Il dato medio - spiega Riccardi - è pari al 70 percento con punte del 96 per cento tra i medici. Questo è unsegnale importante soprattutto nei confronti di quella partedella popolazione che, al momento, è ancora titubante nelsottoporsi alla vaccinazione".ARC/AL/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA