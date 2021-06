Covid: Riccardi, in Fvg 74% over 50 hanno aderito a vaccinazione

Pordenone, 18 giu - Ammonta a 444.923 il numero di coloro i quali, appartenendo alla categoria degli over 50, in Friuli Venezia Giulia hanno aderito alla campagna vaccinale anti-Covid per una percentuale del 74% della platea di questa fascia d'età.



Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Relativamente alle altre categorie i dati sulle adesioni sono i seguenti: fascia 40-49 anni, 102.052 (59%); fascia 30-39 anni, 61.462 (50%); fascia 20-29 anni, 59.292 (54%); fascia 16-19 anni, 17.400 (41%); fascia fino a 15 anni, 2.372 (2%). ARC/GG/ep





© RIPRODUZIONE RISERVATA