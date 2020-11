Covid: Riccardi, in Asugi 354 posti letto, per metà già occupati

Palmanova, 2 nov - Complessivamente, tra gestione diretta estrutture private accreditate, Asugi ha attivato 354 posti lettoCovid per tutti i livelli assistenziali - Rsa, bassa, media ealta complessità (terapie intensive e semintensive) - cherisultano attualmente occupati per la metà.

Il dato è emerso oggi nel corso della videoconferenza tra ilvicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e ivertici dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina(Asugi), i sindaci e i responsabili dei servizi sociali deiComuni.

"La domanda di risposte sanitarie a media e bassa intensità acasa, in strutture dedicate agli isolamenti, nelle Rsa e negliospedali in questa fase è quella che richiede la nostra maggioreattenzione - ha sottolineato Riccardi - attraverso la soluzionedel problema della carenza di personale e di spazi".

Per quanto riguarda i posti letto Covid in ospedale, Asugi haprovveduto a riconvertire alcuni reparti e, con lariorganizzazione di 40 posti letto al Maggiore, la disponibilitàcomplessiva è di 180 suddivisi tra il Maggiore (120) e il 12° e13° piano di Cattinara a Trieste (60).

"In questa fase siamo in grado di mantenere gli ospedali diGorizia e Monfalcone Covid-free per consentire un buon livello diservizi ambulatoriali e chirurgici ma la situazione è in continuaevoluzione: attualmente, per esempio, i posti in terapiaintensiva di Cattinara sono occupati al 50 per cento e il livellodi guardia è quindi alto. Anche all'ospedale Maggiore, dove sonogià state attuate riconversioni importanti, i 75 posti lettoCovid sono già tutti occupati e Asugi sta procedendo a reperireulteriori 40 posti letto riconvertendo l'area day surgery e l'exgeriatria".

Tra i problemi evidenziati, quello della mancanza di risorseumane, per cui Asugi sta provvedendo con lo scorrimento dellegraduatorie sia per personale Oos (30) e l'assunzione di 12medici neoabilitati che saranno destinati per la gran parte allasanità territoriale e in parte residuale per la Rsa di VillaSissi a Trieste, da ieri attivata con 60 posti letto per ospitipositivi al Covid provenienti da case di riposo, in primis quellepolifunzionali.

Per quanto riguarda il problema del tracciamenti, Riccardi haosservato che con la disponibilità di test rapidi validati e conil maggiore coinvolgimento della medicina generale la situazionepotrebbe essere significativamente migliorata.

Per quanto riguarda i laboratori Asugi, il direttore Poggiana hareso noto che continua lo sforzo per garantire il maggior numerodi tamponi processati (nella giornata di sabato scorso sono stati2540) e con una nuova attrezzatura in installazione saràpossibile raggiungere quota 3500 al giorno in caso di necessità.ARC/EP/pph

