Covid: Riccardi, domani test a Sutrio e in tutta la Val Cellina

Trieste, 27 nov - Prosegue l'attività organizzata dallaProtezione civile Fvg, in collaborazione con le tre Aziendesanitarie regionali e i Comuni interessati, di esecuzione deitest rapidi antigenici alla popolazione residente nelle zone delFriuli Venezia Giulia colpite più intensamente dall'ondatapandemica da Covid-19.Dopo aver iniziato nei giorni scorsi l'effettuazione dei test aSocchieve e oggi a Dolegna del Collio, domani il servizio verràofferto a Castelnovo del Friuli, in tutta la Valcellina (Erto eCasso, Andreis, Barcis, Claut e Cimolais) e a Sutrio (inquest'ultimo caso anche domenica), mentre la prossima settimana(lunedì, martedì e mercoledì) sarà la volta di Paularo.Per l'occasione vengono attrezzate, a seconda della morfologiadel territorio, sia delle strutture coperte nelle quali accederea fare l'esame e sia delle aree di drive-in dove poter esseresottoposti ai test rimanendo nella propria autovettura. L'obiettivo, come ha ricordato il vicegovernatore con delega allaSalute, Riccardo Riccardi, è quello di individuare nel minortempo possibile, grazie ai test rapidi, le persone positive alcoronavirus, tracciare i loro contatti stretti e isolarli inattesa dei tamponi.ARC/GG/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA