Covid: Riccardi, difendere sistema sanitario da strumentalizzazioni

Consiglio respinge mozione su commissione speciale pandemia Trieste, 19 mag - "I temi strutturali, di sistema, come ad esempio i rapporti con lo Stato, sono certamente da affrontare, però all'interno di una discussione che deve essere leale e non strumentale a un ritorno di tipo politico che andrebbe a colpire quegli stessi operatori della sanità i quali, a parole, tutti ringraziamo sempre per il loro lavoro". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso della seduta di Consiglio regionale al punto all'ordine del giorno dedicato a dibattito sulla mozione relativa alla richiesta per l'istituzione di una Commissione speciale sulla gestione della pandemia da Covid-19. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, "chi ha sottoscritto questa richiesta si associa ad altri esponenti dell'opposizione che nel corso dell'emergenza hanno adottato metodi poco rispettosi nei confronti della struttura sanitaria regionale, adombrando accuse irricevibili, come nel caso dei dati sulle terapie intensive o sulla mancanza di trasparenza, nonostante le numerose sedute di Commissione III a cui, assieme ai responsabili delle strutture, ho partecipato". "Non si può quindi - ha continuato Riccardi - concentrare nello stesso contenitore un confronto alto, di visione, a tematiche francamente inaccettabili come quelle che ho ricordato". "Rimango sempre disponibile - ha detto ancora il vicegovernatore - a discutere nella sede naturale, quella della Commissione consiliare permanente, degli argomenti che legittimamente i membri del Consiglio, come è nelle loro prerogative, intendano inserire all'ordine del giorno. Ma per rispetto in primo luogo nei confronti del personale sociosanitario impegnato da un anno e mezzo nell'emergenza, non ritengo corretto sottoporre il sistema a situazioni palesemente strumentali e, nella fattispecie, istituzionalmente inutili". ARC/GG/al

