Covid: Riccardi, dati odierni non disponibili per problema tecnico

I dati di oggi saranno disponibili assieme a quelli di domani



Trieste, 20 lug - A fronte di un problema di aggiornamento nei sistemi informativi regionali gestiti da Insiel, i dati odierni inerenti il Covid-19 in Friuli Venezia Giulia non sono disponibili e di conseguenza non è stato possibile trasmetterli all'Istituto superiore di sanità.



Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha sottolineato che "l'aggiornamento di domani terrà quindi conto anche dei dati di oggi". ARC/MA





