Covid: Riccardi, Burlo garantisce costante attività di sorveglianza

Trieste, 5 ott - "Sono tutti negativi i tamponi eseguiti domenica sui 26 dipendenti e collaboratori del Burlo Garofolo entrati in contatto con l'infermiera risultata positiva al Covid-19".



A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



"Ricordiamo che la positività dell'infermiera è stata scoperta grazie alla costante attività di sorveglianza predisposta dall'istituto triestino sin dall'inizio della pandemia - spiega Riccardi -. Il Burlo, come da procedura, ha immediatamente allertato infatti il Dipartimento di Prevenzione, affinché potesse prendere i provvedimenti del caso".



Adesso si attende l'esecuzione del secondo tampone di verifica su tutte le persone coinvolte.



L'infermiera, che è asintomatica e sta bene, è stata subito posta in quarantena. ARC/RT/ma



© RIPRODUZIONE RISERVATA