Covid: Riccardi, bene disponibilità Porto vecchio per vaccinazioni Ts

La proposta verrà inviata al commissario Arcuri Trieste, 9 dic - "Prendiamo atto della disponibilitàmanifestata oggi dal sindaco di Trieste nel mettere adisposizione il Centro congressi in Porto vecchio per la campagnadi vaccinazione al Covid. Come ho ribadito allo stesso primocittadino, la competenza delle operazioni è in capo alCommissario straordinario Arcuri, al quale presenteremo questapossibile soluzione logistica".Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute delFriuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell'incontroche si è tenuto in Municipio a Trieste con il sindaco delcapoluogo giuliano, Roberto Dipiazza, sul temadell'organizzazione della vaccinazione anti-Covid nell'areatriestina.Il vicegovernatore ha convenuto sulle opportunità e sullesoluzioni offerte, in special modo sul piano delle dimensioni,dal Centro congressi in Porto vecchio: uno spazio adeguato siaper lo svolgimento della parte sanitaria e sia per l'afflussodelle persone, oltre che per il parcheggio delle autovetture. "Fermo restando - ha ribadito il vicegovernatore - che l'interagestione della vaccinazione è centralizzata nella strutturacommissariale nazionale, con la quale stiamo collaborando". "Per quel che riguarda le altre sedi della vaccinazioneanti-Covid in regione - ha concluso Riccardi - stiamo applicandoquesta stessa metodologia messa in atto a Trieste: quella deldialogo e del confronto con il territorio".ARC/GG/ep

