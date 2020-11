Covid: Riccardi, avviato drive in per screening popolazione Socchieve

Test generale in vista dell'operazione in altri Comuni del Fvg Socchieve, 25 nov - Individuare nel minor tempo possibile,grazie ai test rapidi, le persone positive al coronavirus,tracciare i loro contatti stretti e isolarli in attesa deitamponi.Sono questi gli obiettivi dello screening avviato oggi aSocchieve, Comune dal quale è partita l'operazione indicatadall'ordinanza regionale per procedere al contenimento delladiffusione del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. L'attività,alla presenza del vicegovernatore della Regione con delega allaSalute Riccardo Riccardi, del sindaco del Comune carnico CoriglioZanier e del direttore generale dell'Azienda sanitariauniversitaria del Friuli centrale Massimo Braganti, si è svoltanei pressi del municipio dove è stata allestita, con lacollaborazione della Protezione civile regionale e locale, unazona di tamponamento con la formula del drive in. Come ha ricordato l'esponente dell'Esecutivo, quello di oggirappresenta una sorta di test per poi avviare l'operazione discreening anche negli altri Comuni individuati dall'ordinanza."Un ringraziamento particolare - ha detto Riccardi - va rivoltoal primo cittadino che ha messo a punto insieme alla Protezionecivile l'aspetto relativo alla logistica, individuando la zona incui effettuare i tamponi. Con l'utilizzo dei test antigenici,saremo in grado di verificare - in una ventina di minuti - lostato dei cittadini di questo territorio che si sottoporranno alcontrollo. In caso di esito positivo, le persone si dovrannosottoporre al test molecolare per verificare la presenzadell'infezione in atto". "La rapidità dei test utilizzati - ha aggiunto Riccardi - cipermette di individuare, in tempo reale, gli eventuali positivi equindi di poterli isolare per bloccare la diffusione delcontagio. Allo stesso tempo, dati alla mano, potremo procederealla ricostruzione del tracciamento per identificare altricontatti stretti che possono di conseguenza essere positivi alCovid. Con questa operazione il nostro obiettivo è quello diandare a colpire il virus laddove in questo momento c'è unamaggiore diffusione del contagio. La sfida è quella di isolare ipositivi per tutelare la parte più fragile della popolazione ealleggerire la pressione sulle strutture sanitarie".Quello avviato oggi è un iter complesso che vede in campo diversiattori e che si articola in più fasi. "La Protezione civile -spiega il vicegovernatore - provvede ad informare la popolazionesull'opportunità di sottoporsi al test a cui si aggiunge iltamponamento compiuto dal personale dell'Azienda sanitaria,l'analisi del materiale biologico, la refertazione del dato, ilsuo caricamento nel sistema e la comunicazione al cittadinointeressato dell'esito del test. Quella di Socchieve rappresentauna vera e propria 'prova generale' in vista dell'operazione inscala più ampia nelle altre comunità della regione così comeindividuate dall'ordinanza di lunedì".ARC/AL/ma

