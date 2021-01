Covid: Riccardi, avviata vaccinazione residenti casa riposo Cividale

Cividale, 10 gen - Anche nella casa di riposo di Cividale hapreso il via quest'oggi la campagna vaccinale anti Covid rivoltaagli ospiti delle residenze. Alla presenza del vicegovernatoredel Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute RiccardoRiccardi, le squadre di vaccinatori della Regione hannoprovveduto a somministrare la prima delle due dosi.Riccardi ha dapprima ringraziato il personale della Asp che, inparticolar modo in questo periodo, ha intensificato la propriaattività a favore e in supporto degli anziani residenti nellastruttura cividalese. Quindi l'esponente dell'esecutivo ha volutorivolgere un pensiero anche alle persone e ai familiari degliospiti residenti nella casa di riposo, duramente colpiti dallapandemia e dall'isolamento richiesto per tutelare la salute deipazienti presenti nell'Asp."Dopo il superamento del problema legato alla raccolta delconsenso informato degli ospiti - ha detto il Vicegovernatore -la campagna di vaccinazione nelle case di riposo del FriuliVenezia Giulia sta procedendo speditamente, raggiungendo oggiCividale. La nostra intenzione è quella di arrivare, nel minortempo possibile e secondo quanto previsto dal piano nazionale,alla massima copertura possibile di quanti vivono nelle nostrecase di riposo. Per raggiungere questo obiettivo, oltre allosforzo del sistema sanitario regionale, è necessaria anche lamassima collaborazione di coloro che sono coinvolti in questaoperazione. In questo senso auspichiamo che il personaleaggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi: oltre aivaccini servono infatti i medici e gli infermieri persomministrarli".ARC/AL/ep

