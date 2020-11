Covid: Riccardi, a Spilimbergo degenze ospedaliere pazienti positivi

Rimangono attivi Pronto Soccorso, centro prelievi e areaambulatoriale

Pordenone, 17 nov - Da oggi l'area delle degenze dell'ospedaledi Spilimbergo viene dedicata totalmente al ricovero e alla curadi pazienti Covid positivi.

Ne dà annuncio il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia condelega alla Salute Riccardo Riccardi, chiarendo che ciò fa partedel piano pandemico di cui si è dotata l'Azienda sanitaria delFriuli occidentale, che tiene conto delle indicazioni ricevutedal Ministero e dall'andamento epidemiologico primaverile in cuisi verificò il picco precedente.

La scelta si inserisce in una più ampia programmazione dove da unlato si prevede che le strutture hub di Udine e Trieste accolganolo stesso numero di pazienti che necessitano di cure intensive e,dall'altro, la disponibilità di posti letto per pazienti che nonnecessitano di terapia intensiva e semi intensiva in altriospedali della regione.

"In questa seconda ondata - spiega Riccardi - i posti lettodestinati alle terapie intensive sono ancora sufficienti mentresono aumentate le richieste di ricoveri internistici. Ad ogginell'ospedale di Pordenone si trovano 11 pazienti Covid positiviin terapia intensiva, 6 in semi intensiva e 116 in area medica. Alivello di cure intermedie poi, ai 18 posti attivi a Sacile se neaggiungeranno un'altra ventina a Maniago. In quest'ottica sirende inoltre necessario potenziare i posti letto internisticiper pazienti Covid positivi a Spilimbergo, struttura quest'ultimache ha già sospeso le attività di ricovero".

"L'ospedale della Città del mosaico - chiarisce ancora ilvicegovernatore - risulta un'ottima soluzione per poteraccogliere persone che non possono ancora essere gestite nellecure intermedie o a domicilio e, nello stesso tempo, nonnecessitano di cure intensive o subintensive. Ne sono un esempiocoloro che hanno problemi internistici diversi e accidentalmenteCovid positivi oppure chi ha patologie respiratorie Covidcorrelate non gravi".

"L'area delle degenze dell'ospedale di Spilimbergo - concludeRiccardi - sarà pertanto dedicata totalmente a questo tipo dipazienti mentre rimarranno attivi tutti gli altri servizi allapersona quali quelli del Pronto soccorso, centro prelievi e areaambulatoriale. L'attivazione dei posti letto sarà graduale inbase alle risorse disponibili e alle richieste assistenziali".ARC/AL/ep

