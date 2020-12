Covid: Riccardi a sindaci montagna, contagi in calo ma guardia alta

Incontro su area Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

Palmanova, 23 dic - "In questa seconda ondata, a differenzadella prima, la montagna è stata un'area particolarmente colpitadal Covid. In alcune specifiche zone con tassi d'incidenza doppirispetto la media regionale, in molti casi con catene di contagiodi tipo famigliare. Per questo come istituzioni siamo anchechiamati a mettere in campo delle puntuali azioni dicomunicazione sui percorsi da seguire in caso di contagio o dicontatto con un positivo; ma soprattutto, come stanno facendo conmerito alcuni sindaci, portando avanti un'opera di convincimentonei confronti della cittadinanza per ribadire le precauzioni e leregole da seguire, specialmente in questo periodo di feste".

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro invideoconferenza con i sindaci dell'ambito distrettuale Gemonese,Canal del Ferro e Val Canale.

Nel novero delle novità illustrate dal vicegovernatore c'è ilnuovo numero unico, che amplia le possibilità per le persone diessere supportate trovando risposta alle domande suiprovvedimenti e sui percorsi da intraprendere in caso di contattocon il virus. Inoltre domenica prossima partirà la campagnavaccinale anti-Covid, che impegnerà la Regione in sinergia con lastruttura commissariale nazionale nell'organizzazione che vedràgli operatori del Ssr e quelli delle case di riposo, assieme agliospiti di queste strutture, le prime categorie a cui verràsomministrato il vaccino".

La dimensione del fenomeno in questa seconda ondata, come haspiegato Riccardi, ha messo sotto pressione il sistema sanitarioregionale creando delle criticità che sono state affrontate e inparte superate, in un quadro in cui i contagi si sono sìstabilizzati ma su numeri ancora significativi. Tra le difficoltàcausate dall'impatto quantitativo dei numeri quella deltracciamento dei focolai, i tempi per il rilascio dellecertificazioni di negatività al tampone, la gestione degliisolamenti e i contagi nelle case di riposo.

Rispondendo ai quesiti dei sindaci sui test rapidi è statoribadito che questo esame viene utilizzato per individuare lapositività al virus, mentre per verificare la condizione dinegatività al termine dell'infezione bisogna passare per untampone molecolare che ha un maggiore grado di affidabilità.ARC/GG/ep

