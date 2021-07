Covid: Riccardi, 26 nuovi contagi e nessun decesso

Trieste, 16 lug - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,49%. Sono inoltre 1.802 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,28%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.186, i clinicamente guariti 6, mentre le persone in isolamento sono 226.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.214 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.252 a Trieste, 50.397 a Udine, 21.100 a Pordenone, 13.073 a Gorizia e 1.392 da fuori regione.



Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. È inoltre stato segnalato il contagio di una persona rientrante dalla Spagna. ARC/MA/ep





© RIPRODUZIONE RISERVATA