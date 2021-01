Covid: Riccardi, 13-14/1 vaccinazioni anche in ospedale Gorizia

Palmanova, 11 gen - Nell'ambito della campagna anticovidavviata in Friuli Venezia Giulia, mercoledì 13 e giovedì 14gennaio l'inoculazione del vaccino verrà effettuata ancheall'ospedale di Gorizia.

A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delegaalla Salute Riccardo Riccardi.

"Le dosi - spiega Riccardi - verranno inizialmente somministratedalle 14 alle 19 in queste due giornate, per le quali le agendedelle prenotazioni sono già aperte. Al momento sono già stateeffettuate un centinaio di richieste".

"La decisione di ampliare il numero delle sedi in cui potereffettuare il vaccino per le categorie individuate dalla gestionecommissariale - prosegue il vicegovernatore - è legata al fattodi agevolare il più possibile nuove adesioni alla campagna che hapreso il via a fine dicembre. Accanto agli ospedali di Udine,Pordenone, Trieste, Monfalcone e Tolmezzo, lo scorso finesettimana le vaccinazioni sono state effettuate anche a Palmanovae al Burlo, mentre questa settimana l'inoculazione è previstaanche a Gorizia".

"La possibilità di continuare la somministrazione al di fuori deicinque siti già individuati - conclude Riccardi - dipenderà dalnumero delle dosi che verranno inviate in Friuli Venezia Giuliadalla struttura commissariale".ARC/AL/ma

