Covid: Riccardi, 1359 positivi fra il personale sanitario

Ripartite alle Aziende le Risorse aggiuntive regionali (Rar) Trieste, 10 dic - Sono state rilevate 1359 positività al Coviddel personale del sistema sanitario regionale (Ssr) nel periododal 1 giugno all' 8 dicembre 2020.

Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute RiccardoRiccardi replicando in Aula ad un'interrogazione a rispostaimmediata sulla situazione del personale sanitario rispetto aicontagi e sulle risorse per fronteggiare l'emergenza.

Al 1 giugno 2020, come ha spiegato Riccardi, si sono registrati327 casi positivi fra il personale del Ssr, mentre all'8 dicembre2020, 1686 casi positivi con un totale attuale di 1359positività.

Riccardi ha fornito anche il dettaglio dei 1359 casi per Aziendasanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 AsuGi, 40 Cro, 44 Burlo.

Quanto alle risorse aggiuntive regionali (Rar) per coprire ifabbisogni, il vicegovernatore ha indicato che "in base a criterioggettivi, si è proceduto a ripartire nelle Aziende le risorsedisponibili, fermo restando una possibile successiva azione asupporto delle Aziende stesse in base alle necessità".

Gli importi distribuiti sono 7,5 milioni per il Comparto e 7milioni per la dirigenza e 1,4 milioni messi a disposizione dellaRegione per l'intero anno. Tutte le cifre sono al netto deglioneri.

"Abbiamo lasciato la libertà alle Aziende di negoziare inrelazione alle specifiche esigenze organizzative aziendali - haaggiunto -. Gli accordi sono stati conclusi fra ottobre enovembre e, al momento, non ci è stata formalizzata alcunarichiesta rispetto agli importi assegnati. Siamo consapevolidella situazione di difficoltà e nell'ambito della chiusura deibilanci delle Aziende anche questo aspetto verrà considerato".ARC/LP/al

