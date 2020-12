Covid: Pizzimenti, su Tpl non è ora di accuse infondate

Trieste, 6 dic - "Mentre tutte le persone e le famiglie sonomesse a dura prova a causa della situazione difficile che stiamovivendo, c'è ancora chi ha la voglia di dare l'ennesima prova dimancanza di collaborazione e il desiderio di spargere accuseinfondate".

E' il principio affermato dall'assessore regionale alleInfrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.

"Dopo che dall'inizio della pandemia abbiamo impegnato forze erisorse per inseguire continuamente le decisioni statali inmerito ai trasporti, collaborando con le aziende del Tpl, lescuole, le organizzazioni sindacali, con particolare attenzioneal trasporto scolastico, oggi - così l'assessore regionale -l'ingresso dei prefetti per la collaborazione e il coordinamentocon la Regione viene venduta come una nostra mancanza di capacitànel gestire i problemi del trasporto regionale".

Pizzimenti ha evidenziato che "il compito assegnato ai prefetti,di coordinare i tavoli per il trasporto regionale discendedirettamente dal Dpcm del presidente Conte. Ora - ha concluso -attendiamo dal Governo le somme promesse per far fronte aiservizi che saranno necessari per garantire i trasporti deinostri ragazzi".ARC/COM/pph

