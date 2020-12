Covid: in Fvg 753 nuovi casi, meno ricoveri in reparti non intensivi

Palmanova, 18 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 753 nuovi contagi e 33 decessi da Covid-19, di cui unoafferente al 29 novembre. Sono 59 le persone in terapia intensivamentre sono in diminuzione, e pari a 601, coloro che si trovanoricoverati in altri reparti. In ragione della trasmigrazione deidati in nuovi server, il valore odierno dei tamponi eseguiti èancora in corso di aggiornamento.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia ammontano in tutto a 43.559, di cui: 9.317 aTrieste, 19.446 a Udine, 9.088 a Pordenone e 5.168 a Gorizia,alle quali si aggiungono 540 persone da fuori regione. I casiattuali di infezione risultano essere 14.390. I decessicomplessivamente ammontano a 1399, con la seguente suddivisioneterritoriale: 418 a Trieste, 608 a Udine, 284 a Pordenone e 89 aGorizia.

I totalmente guariti sono 27.770 mentre i clinicamente guariti639, mentre le persone in isolamento risultano essere 13.091.ARC/AL/ep

