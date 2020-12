Covid: in Fvg 573 casi, 7.194 tamponi, stabili i ricoveri

Udine, 13 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 573 nuovi contagi (il 7,96 per cento dei 7.194 tamponieseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenicirapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 60, mentre ipazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 655. Sono inoltrestati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono duemorti pregresse afferenti al periodo di dal 9 al 26 novembre.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia ammontano in tutto a 40.089, di cui: 8.868 aTrieste, 17.676 a Udine, 8.262 a Pordenone e 4.788 a Gorizia,alle quali si aggiungono 495 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione risultano essere 14.728. I decessicomplessivamente ammontano a 1.233, con la seguente suddivisioneterritoriale: 389 a Trieste, 520 a Udine, 251 a Pordenone e 73 aGorizia.

I totalmente guariti sono 24.128, i clinicamente guariti 555 e lepersone in isolamento 13.458.ARC/EP/pph

