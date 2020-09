Covid: Fvg, un nuovo decesso, 725 positivi (+2), 28 nuovi contagi

Trieste, 27 set - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. E' stato registrato un nuovo decesso, una persona del 1924, residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351.



Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Oggi sono stati rilevati 28 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione.



I totalmente guariti ammontano a 3.532, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 696. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia. ARC/EP



