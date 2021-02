Covid: Fedriga, serve evidenza scientifica su impatto riaperture

Udine, 25 feb - "Per stabilire aperture e chiusure serve un'evidenza scientifica che consenta di ponderare l'impatto della scelta e prendere decisioni consapevoli, senza penalizzare attività che non comportano un ampio rischio di contagio".



Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del confronto tra la Conferenza delle Regioni e i ministri agli Affari regionali e autonomie, Maria Stella Gelmini, e alla Salute, Roberto Speranza.



Fedriga ha giudicato "positiva la volontà del Governo di rivedere i criteri di valutazione per l'assegnazione delle fasce" e ha chiesto un'accelerazione sull'approvvigionamento dei vaccini. ARC/SSA/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA