Covid: Fedriga-Riccardi, prenotazioni vaccini oltre ogni aspettativa (2)

Il dettaglio dei dati per Azienda e per categorie professionali



Palmanova, 30 dic - Nel dettaglio relativo ai dati sulle prenotazioni effettuate dagli operatori sanitari alla campagna vaccinale anti-Covid, in totale nel primo pomeriggio di oggi le prenotazioni sono arrivate a 10.872, di cui 4.008 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), 4.554 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e 2.310 nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asfo).



Ne danno notizia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Per quel che riguarda la suddivisione in categorie, gli infermieri del Sistema sanitario regionale rappresentano il 24,6% delle prenotazioni finora effettuate, gli altri operatori il 18% e i medici il 16,4%. ARC/GG



© RIPRODUZIONE RISERVATA