Covid: Fedriga/Riccardi, anticipate vaccinazioni a questo pomeriggio

Palmanova, 30 dic - "In questa battaglia dove ogni minutoguadagnato può significare una vita salvata in più, grazie a unosforzo complessivo del sistema siamo riusciti ad anticipare ilvia alle vaccinazioni al primo pomeriggio di oggi. Di questoringraziamo il personale coinvolto che ha interpretato al megliol'atteggiamento giusto per affrontare e vincere questa sfida".

Lo hanno detto il governatore del Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga e il vice con delega alla Salute, RiccardoRiccardi, in relazione all'avvio già questo pomeriggio dellevaccinazioni anti-Covid agli operatori sanitari.

Nel dettaglio le operazioni di somministrazione dell'antidotoinizieranno alle 14 a Monfalcone, Trieste, Udine e Tolmezzo,mentre a Pordenone l'equipe medica ha cominciato a vaccinare alle13.

