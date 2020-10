Covid: Fedriga, prorogata a 15/10 ordinanza per pubblico stadi Ud e Ts

Trieste, 9 ott - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato un'ulteriore proroga, valida fino a giovedì 15 ottobre, dell'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile n. 29 dello scorso 25 settembre.



Il provvedimento di proroga (Ordinanza n.32) ribadisce le misure relative alla presenza di pubblico consentita durante gli eventi e le competizioni sportive. In particolare è previsto un limite massimo di 1000 spettatori per le competizioni sportive che si svolgeranno allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine e un massimo di 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si disputeranno allo stadio Nereo Rocco e al palasport Allianz Dome di Trieste. ARC/CCA/al



