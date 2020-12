Covid: Fedriga pronti a vaccinare anche entro fine anno

Auspicata ampia adesione Palmanova, 16 dic - "L'ipotesi del piano vaccinale presentatodal governo nella riunione odierna, con una previsione di inizionei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fineanno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ciauguriamo un'alta adesione". Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia,Massimiliano Fedriga, a margine della videoconferenza operativasul piano vaccinale con i ministri per gli Affari regionali e leautonomie Francesco Boccia e della Salute, Roberto Speranza, conil commissario straordinario Domenico Arcuri e i membri dellaconferenza delle Regioni alla quale ha partecipato anche ilvicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia,Riccardo Riccardi."Ci siamo già dotati di frigoriferi per la conservazione delledosi vaccinali - ha ribadito Fedriga - e identificato i siti doveeffettuare le vaccinazioni; auspichiamo un'ampia partecipazioneal vaccino la cui somministrazione partirà dagli operatori sanitari, sociosanitari e dagli ospiti delle struttureresidenziali per anziani.Dal canto suo Riccardi ha sottolineato come "la macchina èpartita e attendiamo le disposizioni in termini di tempi e numeridi dosi vaccinali disponibili da parte del Governo; i nostri 5siti sono disponibili e l'anagrafe della volontarietà stapartendo".ARC/LP/ep

