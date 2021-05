Covid: Fedriga, presentate proposte per revisione parametri

Pronti ad interlocuzione ulteriore con Governo, la priorità è superare indice Rt



Roma 12 mag - "Oggi le Regioni hanno presentato al Governo la loro proposta per la revisione degli indicatori decisionali, offrendo la massima disponibilità ad un'ulteriore interlocuzione con l'Esecutivo. L'obiettivo è quello di avere parametri chiari, fortemente semplificati e in grado di generare automatismi per quel che riguarda gli scenari che coinvolgono le attività sociali ed economiche".



Lo dichiara Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, nel suo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



"A seguito della situazione pandemica contingente nel Paese è prioritario - prosegue - superare l'attuale incidenza dell'Rt come parametro guida per determinare lo scenario nei diversi territori, a vantaggio del tasso di incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica."



"Il nostro auspicio è che si arrivi, entro questa settimana, ad una proposta condivisa Governo-Regioni che vada in questa direzione. Un'intesa che andrà comunque considerata come una proposta transitoria che tenga conto degli attuali meccanismi, ma che vada collocata - conclude Fedriga - nell'ottica di superare definitivamente il sistema delle zone se le condizioni di diffusione del virus lo permetteranno". ARC/Com





