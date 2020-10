Covid: Fedriga, ordinanza 34 introduce linee guida per le scuole

Trieste, 14 ott - Il rispetto delle linee di indirizzo redatte dalla Direzione centrale salute per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia; l'osservanza della circolare del Ministero della Salute per il rientro a scuola di alunni e operatori a seguito di assenza per malattia; la messa a disposizione, da parte delle Aziende sanitarie, di test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo da utilizzare in ambito scolastico; la definizione delle procedure per i medici in merito alla comunicazione di positività a pazienti, famiglie e Dipartimenti di prevenzione.



Questi i contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente 34/Pc, emanata nel pomeriggio dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.



Il testo integrale, comprensivo delle linee di indirizzo, è consultabile sui siti istituzionali della Regione e della Protezione civile Fvg. ARC/DFD



