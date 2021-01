Covid: Fedriga, obiettivo è vaccinare presto tutti ospiti case riposo

Trieste, 8 gen - "Con il decreto del Governo che ha permesso disuperare i problemi legati al consenso informato possiamofinalmente avviare la vasta e sistematica operazione divaccinazione degli ospiti delle strutture per anziani checonsentirà di mettere al sicuro quella fascia della popolazioneche ha subito in modo più drammatico gli effetti della pandemia.Il nostro obiettivo è quindi quello di entrare nell'arco delleprossime settimane in modo capillare in tutte le case di riposodel Friuli Venezia Giulia e di vaccinarne nel minor tempopossibile tutti gli ospiti. Per riuscirci, oltre allo sforzo cheil sistema sanitario sta compiendo, serve la collaborazione ditutti i soggetti coinvolti e mi auguro che il personaleaggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi. Oltre aivaccini servono infatti i medici e gli infermieri persomministrarli".È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli VeneziaGiulia, Massimiliano Fedriga, durante la vaccinazione dei 21ospiti di Villa Iris a San Dorligo della Valle (Trieste), laprima struttura residenziale per anziani nella quale tutti gliospiti e i 13 operatori sanitari sono stati vaccinati per ilcoronavirus. La campagna vaccinale proseguirà quindi in tutto ilFriuli Venezia Giulia e l'Azienda sanitaria universitariaGiuliano Isontina punta a vaccinare tutti gli ospiti dellestrutture Covid free entro il 20 gennaio.Il governatore ha spiegato che "la vaccinazione è un passaggiofondamentale nella battaglia contro il Covid-19, quindi laRegione vuole imprimere una forte accelerazione alla campagnavaccinale per tutelare sia gli operatori socio sanitari, i qualiogni giorno si trovano in prima linea per curare gli ammalati,sia gli anziani, che sono i soggetti più a rischio".Toccando il tema della scuola ha spiegato che, "pur conoscendo ledifficoltà che stanno avendo gli studenti, terminare ilquadrimestre con la didattica a distanza è una scelta diresponsabilità, che è stata accolta favorevolmente dalla maggiorparte del mondo scolastico. Chiedere il ritorno alle lezioni inpresenza è legittimo, ma è necessario avere ancora un po' dipazienza per tutelare la salute dei ragazzi, dei docenti e delleloro famiglie. Il Covid è ancora molto diffuso in Friuli VeneziaGiulia e non possiamo permetterci passi falsi: riaprire le scuoleper poi doverle richiudere subito dopo sarebbe un danno ancorapiù grave".ARC/MA/pph

