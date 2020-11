Covid: Fedriga, obiettivo è potenziamento terapie intensive e reparti

Trieste, 5 nov - "I dati dell'andamento della pandemia inFriuli Venezia Giulia evidenziano un aumento lineare dellarichiesta di posti nei reparti Covid e in quelli di terapiaintensiva e i parametri fissati dal Governo nel nuovo Dpcmposizionano la nostra regione tra quelle identificate come'gialle' per l'attuazione delle misure di contenimento del virus.Anche se siamo una delle regioni italiane ad aver raggiunto gliobiettivi fissati dal ministero della Salute con unadisponibilità di 175 posti letto di terapia intensiva, il nostrosforzo è volto da un lato ad aumentare ulteriormente ladisponibilità dei reparti Covid attraverso un riassetto dellestrutture ospedaliere e, dall'altro, ad attuare misure ditracciamento e contenimento del contagio per ridurre il piùpossibile la pressione sul sistema sanitario regionale. In talecontesto, oltre all'assunzione di personale sanitario per cuiabbiamo chiesto al Governo di ricorrere a procedure agevolate,giocherà un ruolo fondamentale l'assistenza domiciliarenell'ambito della quale i medici di medicina generale e ipediatri di libera saranno importanti per favorire l'assistenzaalle persone colpite dal coronavirus che non necessitano di cureospedaliere".

Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga durantel'incontro con i capigruppo in Consiglio regionale in meritoall'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia, vertice alquale hanno partecipato anche il vicegovernatore con delega allaSalute, Riccardo Riccardi, e il presidente del Consiglioregionale Piero Mauro Zanin.

Fedriga ha chiarito che "rispetto alla prima ondata pandemica, inFriuli Venezia Giulia la diffusione del virus non è più limitataa comunità chiuse ma è maggiormente diffuso, con una prevalenzadei contagi nell'ambito familiare. Dato che non pare essereprossima la messa a disposizione dei cittadini di un vaccino, lanostra è la prima Regione a condurre un'analisi per individuarenuove tecnologie in grado di ridurre il rischio d'infezione neiluoghi di lavoro, in modo da tutelare la salute ma anchegarantire la prosecuzione delle attività produttive".

Il governatore ha quindi rimarcato che "la Regione continuerà,come ha sempre fatto, a dialogare e collaborare in modoresponsabile con il Governo, puntando al raggiungimento di unasintesi delle proposte avanzate al fine di ottenere risultaticoncreti per il nostro territorio".ARC/MA/al

