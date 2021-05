Covid: Fedriga, lavoro Regioni su riapertura visite case di riposo

Trieste, 8 mag - "L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza dà finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani. E' il coronamento di un importante e costante lavoro istituzionale della Conferenza delle Regioni".



Così oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



"Ringrazio per il lavoro fatto - ha sottolineato Fedriga - gli assessori delle Regioni e il gruppo di lavoro Emergenza Covid che hanno scritto le Linee Guida, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile".



"Anche in questa occasione - ha detto ancora il governatore - abbiamo dimostrato quanto sia importante procedere in un'ottica di condivisione istituzionale e per questo proseguiremo a collaborare con il Ministero della Salute e in generale con il Governo, per continuare a proporre tutte le altre linee guida necessarie al fine di far riaprire progressivamente e in condizioni di sicurezza tutte le attività. Dobbiamo uscire dalla crisi - ha concluso Fedriga - e ridare slancio e fiducia al Paese". ARC/COM/gg





