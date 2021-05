Covid: Fedriga, inviate a Governo proposte per consentire visite a Rsa

Per sbloccare 'lockdown degli affetti' necessaria una modifica normativa



Roma, 5 mag - "Aprire uno spiraglio in quello che possiamo definire come il 'lockdown degli affetti'. È questo l'intento di una posizione che vogliamo portare avanti con il Governo per consentire un primo accesso a parenti e visitatori nelle diverse residenze sanitarie per anziani".



A sottolinearlo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della riunione odierna della Conferenza delle Regioni e Province autonome, da lui presieduta.



"Oggi abbiamo approvato un documento di proposte relativo proprio alle modalità di accesso e di uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale - ha spiegato Fedriga -. Abbiamo inviato questo contributo al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza e al Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, Maristella Gelmini e abbiamo chiesto al Governo anche di modificare la norma del Dpcm del 2 marzo 2021, confermata nel Decreto Legge 52 del 2021, che attualmente non rende possibile l'accesso, sia pure in condizioni di sicurezza, ai visitatori".



"Credo che sia giunto davvero il momento - ha concluso Fedriga - di fare un passo in avanti per permettere alle famiglie in condizioni di massima sicurezza di tornare a rivedere con la frequenza necessaria i propri cari". ARC/COM/ma





