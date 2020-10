Covid: Fedriga, Governo non trascuri rischi sanitari/economico-sociali

Trieste, 24 ott - "Il Governo metta in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ma che risultino anche economicamente e socialmente sostenibili."



E' questo il contenuto dell'appello lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'Esecutivo nazionale, in vista dell'approvazione di un nuovo Dpcm recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.



"Sono consapevole che si tratti di un equilibrio difficile da trovare - chiarisce Fedriga - ma è altrettanto inoppugnabile che, qualora non si raggiungesse l'obiettivo, il rischio di abbinare, all'emergenza sanitaria, una profonda crisi sociale sarebbe elevatissimo." ARC/DFD/gg



