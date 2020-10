Covid: Fedriga, Fondo emergenza da 12 mln per attività produttive Fvg

Udine, 27 ott - "La Giunta regionale intende istituire unFondo emergenza Covid da 12 milioni di euro destinato alleAttività produttive della regione penalizzate dalle ultimerestrizioni governative".

È quanto annuncia il governatore del Friuli Venezia Giulia,Massimiliano Fedriga, dopo il confronto avuto stamattina conl'esecutivo regionale per raccogliere, da ciascuna direzione, leulteriori disponibilità finanziarie con le quali aiutare lecategorie economiche.

"Questo - ha detto Fedriga - è l'ulteriore doveroso sforzo che ilgoverno regionale ritiene giusto compiere per conciliare ilcontenimento della pandemia e la tenuta economica del settoreproduttivo".

La proposta, che sarà inserita come emendamento all'assestamentoautunnale in discussione domani in Consiglio regionale, sisostanzierà nella possibilità di erogare aiuti ai diversi settoricolpiti dalla crisi.ARC/SSA/al

