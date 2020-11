Covid: Fedriga, difesa delle fragilità senza sospensione economia

Siglata nuova ordinanza con decorrenza da sabato Trieste, 12 nov - "Questo provvedimento non ha l'obiettivo divessare i cittadini ma di contrastare il contagio proteggendo lefasce deboli della popolazione e dando al contempo la possibilitàalle categorie economiche, nei limiti imposti delle misure disicurezza, di non dover sospendere le loro attività".Così il governatore Massimiliano Fedriga oggi nel corsodell'illustrazione dell'ordinanza contingibile e urgente numero41 siglata questo pomeriggio con la quale, in coordinamento con ipresidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, vengonointrodotte dalla mezzanotte di domani in Friuli Venezia Giuliaulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi delcontagio.Sottolineando come l'atto abbia registrato anche l'intesa con ilministero della Salute, Fedriga ha annunciato, sul tema degliindennizzi alle attività economiche, un incontro fissato per laprossima settimana tra le tre Regioni e il Governo. "Unasinergia, quella con Veneto ed Emilia-Romagna - ha detto ilgovernatore - fondata dalla necessità di instaurare, all'internodel regime delle disposizioni regolamentari, un'armonia traterritori contermini che condividono indici pandemici similari eanaloghe capacità di presa in carico dei rispettivi sistemisanitari". Approfondendo i passaggi dell'ordinanza, Fedriga ha spiegato, perquel che riguarda la tutela degli anziani, che la novità della"forte raccomandazione" agli esercenti di riservare le prime dueore di apertura degli esercizi commerciali di significativedimensioni agli over 65 non rappresenta un divieto per le stessepersone in età di poter accedere nelle altre fasce orarie. "Sitratta - ha detto il governatore - di creare delle condizioni dimaggiore sicurezza per chi presenta un maggior grado di fragilitàdavanti ai rischi dal contagio". Nel dettaglio il provvedimento prevede che, fermo restando l'usoobbligatorio della mascherina (ad eccezione dei bambini sotto isei anni e di chi sta svolgendo attività sportiva), nel caso incui venga abbassata per la regolare consumazione di cibo obevande o per il fumo le persone dovranno assicurare comunque ladistanza minima di un metro. Dalle 15 alla chiusura del locale,la somministrazione di cibi e bevande si svolge esclusivamentecon consumazione da seduti ai tavoli interni o esterni dei localipubblici, mentre è vietato invece il consumo in aree pubbliche oaperte al pubblico.Inoltre è consentito lo svolgimento di attività sportiva omotoria all'aperto preferibilmente presso parchi pubblici, areeverdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nelrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno duemetri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altraattività e in ogni caso al di fuori di aree solitamenteaffollate. Per quanto riguarda poi i negozi di generi alimentari, l'accessoè consentito ad una persona per nucleo familiare, salva lanecessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di etàinferiore a 14 anni. È poi vietato il mercato all'aperto su areapubblica o privata a meno che i Comuni abbiano adottato unapposito piano, consegnato ai commercianti. Le indicazioni devonoprevedere, tra l'altro, una perimetrazione nel caso di mercatiall'aperto, la presenza di un unico varco di accesso separato daquello di uscita, la sorveglianza pubblica o privata cheverifichi distanze sociali e il rispetto del divieto diassembramento nonché il controllo dell'accesso all'area divendita. L'ordinanza inoltre, come detto, raccomanda fortemente diriservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e mediedimensioni alle persone con almeno 65 anni nelle prime due ore diapertura dei negozi. In attesa del parere del comitato tecnicoscientifico nazionale vengono poi sospese nelle scuole di primociclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) alcunetipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica,canto e le lezioni con strumenti a fiato. È vietata anchel'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenzadelle misure preventive previste dalle linee guida per la ripresadelle attività produttive (sezione produzioni liriche, sinfonichee spettacoli musicali).Il provvedimento prevede infine che nei giorni prefestivi legrandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico,sia con più negozi collegati, compresi i complessi commerciali,siano chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generialimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e leedicole. Nei giorni festivi rimangono aperti le attività diristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie mentre invece viene vietato ogni tipo di altra vendita, fattaeccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, leedicole e la vendita di generi alimentari. Resta comunqueconsentita la consegna a domicilio di beni sia alimentari che nonalimentari.Di seguito il link al testo completo dell'ordininanza:http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_41_PC_FVG_dd_12_11_2020.pdfARC/GG/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA