Covid: Fedriga, dalle 15.30 incontri in vista di misure contenimento

Trieste, 2 mar - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga incontrerà oggi a partire dalle 15.30 i capigruppo in Consiglio regionale, l'Anci, i prefetti, le categorie economiche e l'Ufficio scolastico regionale.



Fedriga si confronterà in videoconferenza con i soggetti istituzionali e non sulle misure da adottare per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. ARC/PPH/al



