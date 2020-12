Covid: Fedriga, dai dati Iss Fvg migliora, ma non abbassare la guardia

Trieste, 3 dic - "I dati dell'Istituto superiore di sanità, ein particolare la riduzione dell'indice Rt a 0,92, evidenziano ipassi in avanti compiuti in Friuli Venezia Giulia nella lotta alCovid-19, ma non devono portare a un abbassamento della soglia diattenzione da parte dei cittadini, poiché il sistema sanitario sitrova ancora sotto pressione."

Lo sottolinea il governatore Massimiliano Fedriga, commentando labozza del Report settimanale numero 29 di monitoraggio della"fase 2" dell'emergenza coronavirus, redatta dal Ministero dellasalute.

"In questo contesto di forte incertezza - prosegue il governatore- è pertanto fondamentale evitare contatti non necessari conpersone non conviventi, momenti di aggregazione e, in generale,ogni situazione che possa favorire la diffusione del virus."

"Comprendo bene i sacrifici che stanno compiendo i cittadini -conclude Fedriga - ma l'emergenza ci impone di stringere ancora identi per superare assieme, come comunità, questo momentodifficile."ARC/DFD

© RIPRODUZIONE RISERVATA