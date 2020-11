Covid: Fedriga, da Roma scelta non condivisa, chiediamo collaborazione

Trieste, 14 nov - "Assumiamo la decisione di ritirare l'ultimaordinanza regionale - siglata due giorni in maniera coordinatacon Veneto ed Emilia-Romagna - alla luce di una scelta delGoverno che penalizza in maniera ingiusta e per molti aspettiincomprensibile il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedrigaintervenendo sulla scelta del governo di classificare la regioneda zona gialla a zona arancione relativamente al regime di misureanti Covid. Il rapporto di collaborazione, come ha spiegato il governatore,che si era rafforzato con l'Esecutivo nazionale nei giorniscorsi, anche sulla base degli indicatori oggettivamente inmiglioramento sull'emergenza in Fvg, è stato disatteso "non dauna scelta politica capace di valutare tutti i fattori in campo(salute, economia e lavoro), ma da un metodo di elaborazioneincompreso persino dal gruppo tecnico-scientifico della Regione".Anche per questo motivo Fedriga richiederà una convocazione dellaConferenza delle Regioni al fine di avanzare in manieracollegiale questa necessità di trasparenza, "che, se disattesa,rischia di violare il rapporto di fiducia tra istituzioni ecittadini".Entrando nel tecnico il governatore ha ribadito che sui parametrifondamentali (la capacità di ospedalizzazione in terapiaintensiva e negli altri reparti Covid e l'indice Rt) il FriuliVenezia Giulia, anche sulla base di valutazioni di entiindipendenti, risulta essere una delle regioni meno in difficoltàrispetto a molte altre.Da parte sua il vicegovernatore con delega alla Salute, RiccardoRiccardi, a seguito della decisione del Governo, ha parlato anchedi un rischio di "demotivazione da parte di tutti coloro che siprodigano all'interno del Sistema sanitario regionale per fare inmodo che i risultati del contrasto alla pandemia mantengano laregione all'interno di una valutazione complessiva coerente conla realtà". Concludendo Fedriga, dopo aver fatto appello al senso diresponsabilità dei cittadini nell'osservare le misure diprevenzione, ha rimarcato il concetto che non può essere unalgoritmo a decidere sulle vite delle persone, "ma a farlo deveesserci un'istituzione capace di prendersi le responsabilitàdelle scelte, come ha fatto la Regione con l'ultima ordinanzarestrittiva che però, di fronte allo sconcertante comportamentoassunto dal Governo, non può - ha concluso - che essere ritirata".ARC/GG

