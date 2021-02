Covid: Fedriga, con Gelmini analisi e confronto ragionevoli

Governatore del Fvg ha chiesto cambio passo per vaccini e comunicazione misure



Udine, 21 feb - "L'analisi e il confronto su quali settori debbano essere riaperti e quali invece è necessario restino chiusi sono stati improntati alla ragionevolezza, tenendo conto che alcune di queste attività sono ferme da mesi, e senza alcuna posizione prevenuta".



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a commento dell'esito del vertice Governo-Regioni sulle misure anticovid. La ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini nel corso dell'incontro ha assicurato che a brevissimo verrà calendarizzato un altro vertice per definire nel dettaglio i criteri per l'attuazione del sistema di regole per la gestione ed il contenimento della pandemia in vista dell'adozione del prossimo Dpcm.



Fedriga da parte sua ha sottolineato l'importanza, condivisa da tutti i presidenti di Regione, di un cambio di passo per la campagna vaccinale. E' stata altresì condivisa la necessità di una comunicazione dei nuovi provvedimenti che verranno adottati compatibile, nei modi e nella tempistica, con le esigenze organizzative delle categorie interessate dalle misure. ARC/EP



