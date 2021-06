Covid: effettuata revisione dati con allineamento sistemi informativi

Trieste, 24 giu - A seguito dei lavori di aggiornamento dei sistemi informativi e di revisione dei dati è stato effettuato un ricalcolo dei casi positivi, delle persone testate, dei tamponi effettuati, dei soggetti guariti e dei decessi attribuiti a Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Le differenze riscontrate fanno riferimento ad un periodo di tempo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 14 giugno 2021.



È quanto comunicato dalla task force regionale per l'emergenza Covid-19 guidata dal professor Fabio Barbone.



Tali controlli di qualità hanno comportato l'allineamento di dati provenienti dall'attività di sorveglianza sul campo effettuata dai Dipartimenti di prevenzione con i cruscotti del sistema informativo sanitario regionale gestito da Insiel, passando attraverso i cambiamenti di definizioni di caso avvenute a livello nazionale. Nessuno di questi allineamenti ha determinato una sostanziale modifica degli indicatori che sono stati stimati in base al Dm 30 aprile 2020 per determinare i livelli di rischio. Complessivamente, rispetto alle stime precedenti, questa revisione porta a diminuire il numero di casi di infezione da Covid-19 di circa l'1% e riduce il numero dei decessi di 13 unità rispetto a quanto comunicato ieri. L'allineamento delle fonti cartacee con quelle informatizzate ha consentito infine di raggiungere la stima corretta degli attuali isolamenti.



Alla luce di quest'aggiornamento i decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 812 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.814, i clinicamente guariti 29, mentre quelli in isolamento ammontano a 227.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.867 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.083 a Trieste, 50.322 a Udine, 21.040 a Pordenone, 13.039 a Gorizia e 1.383 da fuori regione. ARC/MA-GG/pph





