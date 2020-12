Covid: diminuisce incidenza casi positivi (8,2%) in Fvg

In calo anche le persone in isolamento (-349)

Palmanova, 29 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 685 nuovi contagi su 8.294 tamponi (pari all'8,2%), dicui 993 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 14, acui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal7/12 al 26/12). I ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentrequelli in altri reparti ammontano a 655 unità.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, RiccardoRiccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia sono in tutto 49.825. I decessi complessivamenteammontano a 1.612, con la seguente suddivisione territoriale: 443a Trieste, 728 a Udine, 339 a Pordenone e 102 a Gorizia.I totalmente guariti sono 34.086, i clinicamente guariti 872,mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota11.062.ARC/GG/pph

