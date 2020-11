Covid: Bini, PromoturismoFvg riprogramma la propria attività

Udine, 18 nov - "Con le nuove restrizioni anti Covid anchePromoturismoFvg ha riprogrammato la propria attività persalvaguardare il pubblico e i dipendenti, portando la maggiorparte della gestione online".

Lo conferma l'assessore alle Attività produttive e turismo,Sergio Emidio Bini, riferendo che "l'ente chiude al pubblico gliinfopoint, ma mantiene tutte le attività di backoffice verso ilturista, così come porta sul digitale quelle di promozione ecomunicazione in Italia e all'estero".

I punti informativi restano operativi, come già avvenuto nellaprecedente fase di lockdown, attraverso il servizio di callcenter sette giorni su sette dalla sede centrale, per evadere lerichieste quotidiane dei turisti, telefoniche e via email. Agliingressi degli infopoint sono stati apposti cartelli informativicon tutte le indicazioni e i riferimenti necessari per contattarel'ente.

"Sotto il profilo della promozione - ha specificato Bini -prosegue l'azione online, attraverso workshop e webinar direttial mercato italiano ed estero, anche attraverso agenzie e touroperator. Un'azione particolare riguarda il mercato tedesco el'offerta enogastronomica con cui ci faremo trovare pronti allaripartenza del settore turistico".

"PromotursimoFvg sta pensando anche alla stagione invernale - hariferito ancora Bini -; il personale dei sei poli montani hacompletato i lavori di manutenzione, miglioramento e messa insicurezza delle piste, con il sopraggiungere delle "finestre difreddo". A breve inizieranno i test sugli impianti e leoperazioni di innevamento. La produzione iniziale interesseràsolo le piste principali, scelte in funzione del loro utilizzo(non solo turisti, ma anche agonisti e principianti)".

A tal proposito, la programmazione, definita attraverso un pianospecifico e modulabile, verrà continuamente monitorata eaggiornata in base a due parametri principali: da un latol'emanazione di decreti governativi in relazione all'evoluzionedell'emergenza sanitaria e, dall'altro, la presenza ditemperature/umidità adeguate.

In attesa quindi del parere della Conferenza Stato-Regioni,prevista per venerdì 20 novembre, sul protocollo per gli impiantidi risalita predisposto dalle Amministrazioni regionalidell'intero arco alpino, il Friuli Venezia Giulia si prepara allagestione dei diversi scenari.ARC/SSA/al

