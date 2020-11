Covid: Bini, modifiche a Legge Sabatini aiutano imprese regionali

Trieste, 13 nov - "Con le nuove modifiche al regolamento dellacosiddetta Legge Sabatini Fvg sosteniamo in modo ancora piùincisivo le imprese della regione colpite duramente dallapandemia causata dal Covid-19. Le nostre aziende hanno bisogno diun aiuto concreto che, con questo provvedimento, si traduce inuna importante riduzione dei costi finanziari".

Lo afferma l'assessore alle Attività produttive, Sergio EmidioBini, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale delladelibera che dà attuazione a quanto previsto dalla leggeregionale 11/2020 in materia di agevolazioni alle imprese perl'acquisto tramite mutuo o leasing di macchinari e attrezzature.

"In particolare - spiega Bini - con queste modifiche ampliamo lacategoria dei beni finanziabili, estendendo le agevolazioni,oltre ai macchinari e alle attrezzature, anche all'acquisto diimpianti, veicoli targati e ogni altro bene strumentale, nonchédi hardware, software e tecnologie digitali, destinati allaproduzione nelle sedi delle imprese situate in Friuli VeneziaGiulia".

"Vengono ammessi, inoltre, anche i beni usati, nel caso in cui -precisa l'assessore - vengano soddisfatte alcune specifichecondizioni di trasparenza come la congruità dei costi attestatada una perizia di stima redatta da un esperto indipendente".

"Abbiamo infine aumentato l'intensità del contributo, che -afferma Bini - passa dal 6% al 10% per spese ammissibili fino a500mila euro, dal 5,5% al 7,5% per quelle fino a 2,5 milioni dieuro, mentre è mantenuto il 5% per i costi ammissibili fino a 5milioni di euro".

"Negli ultimi 3 anni la Legge Sabatini Fvg ha fornito contributia fondo perduto al sistema produttivo per circa 2,5 milioni dieuro, destinati - ricorda l'esponente della Giunta regionale -all'abbattimento degli oneri finanziari di 222 mutui e operazionidi leasing. Gli incentivi sono concessi ed erogati tramiteMediocredito Centrale, il gestore individuato con gara adevidenza pubblica che, su richiesta della banca o della societàdi leasing, cura l'operazione finanziaria per contodell'impresa".

"Con questo intervento andiamo incontro alle esigenze delleimprese del Friuli Venezia Giulia. Grazie a queste modificheregolamentari, se per esempio prendiamo il caso dell'acquisto diun macchinario del valore di 100mila euro con un prestitobancario di durata quinquennale e tasso del 4%, gli onerifinanziari - specifica Bini - saranno ridotti da 11.326,53 euro asoli 1.326,53 euro".

"Se poi si considera che gli incentivi a valere sulla SabatiniFvg possono essere concessi in sinergia con le agevolazioni deifondi di rotazione della Regione come, in primo luogo, Frie eFondo per lo sviluppo, con l'innalzamento dell'intensitàcontributiva si ottiene un contributo a fondo perduto che azzerail tasso di interesse già ridotto nel caso di finanziamentoagevolato".

"Questo provvedimento prevede altresì la possibilità - ricordal'assessore in conclusione - di considerare tra le speseammissibili, se l'agevolazione è richiesta in regime de minimis,oltre ai costi affrontati dopo la presentazione della domanda,anche quelli sostenuti precedentemente a partire dal primogennaio dell'anno antecedente a quello della richiesta di questamisura".ARC/RT/ma

