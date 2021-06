Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Codroipo, 4 giu - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, così come nessuna positività è stata registrata tra il personale sanitario all'interno delle stesse.



Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Sul fronte del Sistema sanitario regionale è stato rilevato il contagio di un ausiliario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. ARC/MA/gg





