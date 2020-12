Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 3 dic - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 inFriuli Venezia Giulia registrano 34 decessi ai quali siaggiungono, a causa di un ritardo nella registrazione dei dati,ulteriori 14 decessi avvenuti tra il 18 e il 30 novembre e 4decessi avvenuti il primo dicembre.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture sono in totale 12.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid di un assistente sanitario, 6 infermieri, unmedico, uno psicologo, un autista di ambulanze e 7 operatorisocio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di unassistente sanitario, 3 infermieri e un medico; nell'Aziendasanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo,un tecnico radiologo, 3 infermieri, un medico e 3 Oss e al Burlodi un amministrativo.

Infine, da registrare le positività al virus di una persona dirientro dalla Puglia e di una di rientro da Tenerife.ARC/MA/pph

