Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 29 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19in Friuli Venezia Giulia, i 16 decessi afferiscono a: un uomo di96 anni di Mossa deceduto in ospedale, una donna di 95 anni diSan Quirino morta in ospedale, una donna di 92 anni di SanCanzian d'Isonzo morta in ospedale, un uomo di 92 anni di Udinemorto in ospedale, un uomo di 92 anni di Tavagnacco morto inospedale, un uomo di 91 anni di Trieste morto in una residenzaper anziani, un uomo di 88 anni di Pordenone morto in ospedale,un uomo di 84 anni di Fagagna morto in ospedale, una donna di 82anni di Pordenone deceduta in ospedale, un uomo di 81 anni di SanGiovanni al Natisone morto in ospedale, un uomo di 80 anni diCividale del Friuli deceduto in una Asp, una donna di 80 anni diPasian di Prato deceduta in ospedale, una donna di 79 anni diGemona del Friuli deceduta in ospedale, un uomo di 79 anni diPordenone deceduto in ospedale, un uomo di 72 anni di Remanzaccodeceduto in ospedale, un uomo di 66 anni di Brugnera deceduto inospedale.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 80 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture sono in totale 14.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid di un infermiere, un terapista dellariabilitazione e un medico; nell'Azienda sanitaria FriuliOccidentale di tre infermieri, un Oss e un medico; nell'Aziendasanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ausiliario e diun operatore tecnico; al Burlo di Trieste un amministrativo e unOss.

Infine, da registrare le positività al virus di due personerientrate dall'estero (Croazia e Bangladesh).ARC/EP/pph

