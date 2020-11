Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 19 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19in Friuli Venezia Giulia i tredici decessi afferiscono a: unadonna di 93 anni di Trieste morta in una residenza per anziani,una donna di 92 anni di Cordenons deceduta in una Asp, una donnadi 91 anni di Tolmezzo deceduta in una Asp, un uomo di 89 anni diMorsano al Tagliamento morto in ospedale, un uomo di 87 anni diTolmezzo deceduto in una Asp, una donna di 87 anni di Palmanovamorta in una residenza per anziani, un uomo di Tolmezzo di 83anni deceduto in una Asp, un uomo di 83 anni di Trieste morto inuna residenza per anziani, un uomo di 80 anni di Spilimbergodeceduto in ospedale, un uomo di 75 anni di Carlino morto inospedale, una donna di 71 anni di San Vito al Tagliamentodeceduta in ospedale, una donna di 66 anni di Amaro morta inospedale e, infine, una donna di 64 anni di Clauzetto deceduta inospedale.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 56 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture sono in totale 70.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid di sette infermieri, due amministrativi, unausiliario, un veterinario, due Oss e due medici; nell'Aziendasanitaria Friuli Occidentale di sei infermieri, un terapista, unlogopedista, un autista, quattro Oss e tre medici; nell'Aziendasanitaria universitaria Giuliano Isontina di quattro infermieri,uno psicologo e un Oss.

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: unbambino all'asilo nido Nidolandia di Azzano Decimo, uno studentedella scuola media di Casarsa, un caso alla scuola maternaGiacomo Jop di Casarsa, un alunno della primaria di San Giovannidi Casarsa, un insegnante della scuola primaria di Aviano, unacaso al liceo Majorana di Pordenone, un alunno del corsoprofessionale per pasticceri di Gorizia, un insegnante dellescuola media Dante Alighieri di Trieste e uno studentedell'istituto Carli di Trieste.

Da rilevare inoltre la positività di un ospite del centro diurnoper disabili Mitja Cuk di Trieste, così come la presenza di unsignificativo focolaio all'interno del carcere di Tolmezzo.

Infine da registrare le positività al virus di una personarientrata dall'Albania.ARC/GG/pph

