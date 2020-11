Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 13 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19in Friuli Venezia Giulia gli otto decessi afferiscono a: unadonna di 99 anni di Dogna morta all'ospedale di San Daniele delFriuli, una donna di 94 anni di Remanzacco deceduta all'ospedaledi Palmanova, una donna di 93 anni di Trieste morta in una Asp diTrieste, un uomo di 91 anni di Trieste deceduto in una Asp diTrieste, una donna di 89 anni di Tarcento morta in una Asp diTarcento, una donna di 86 anni di Trieste deceduta in una Asp diTrieste e, infine, due uomini di Udine (79 e 76 anni) mortiall'ospedale di Udine.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 48 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture sono in totale 17.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid di otto infermieri, due amministrativi,un'ostetrica, un tecnico di laboratorio, cinque Oss, unassistente sociale e quattro medici; nell'Azienda sanitariaFriuli Occidentale: tre infermieri, due Oss e due medici;nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina: treinfermieri, un assistente sanitario, un amministrativo, un Oss edue medici.

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: unbambino nella scuola materna Il Girasole di Aviano, un bambinoalla scuola materna Villa d'Arco di Pordenone, un alunno dellascuola elementare di Montereale Valcellina, un bambino dellascuola materna Santa Lucia Rorai di Pordenone, un alunno dellascuola secondaria di primo grado Turoldo di MonterealeValcellina, uno studente dell'Istituto di Agraria Il tagliamentodi Spilimbergo, un bambino della scuola paritaria Panciera diZoppola, un insegnante dell'Istituto Carli di Trieste, uninsegnante dell'Istituto comprensivo Svevo di Trieste, unostudente del liceo Petrarca di Trieste, uno studente del liceoGalilei di Trieste e uno studente della scuola media Corsi diTrieste.

Infine da registrare le positività al virus di quattro personerientrate dall'estero (Usa, Romania, Equador e Albania).ARC/GG/ma

