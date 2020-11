Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 2 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 inFriuli Venezia Giulia, i 5 decessi afferiscono a 3 uomini (unodel 1946 di Majano deceduto in ospedale a Udine, uno del 1928 diSan Quirino deceduto in ospedale a Pordenone e uno del 1934 diTrieste ospite di una struttura per anziani e deceduto alla RsaSan Giusto) e 2 donne (una del 1958 di San Vito al Tagliamentodeceduta in ospedale a Pordenone e una del 1929 di Trieste,ospite di una struttura per anziani ma deceduta in ospedale).

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 11 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture sono in totale 3.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid-19 di un medico, un infermiere e dueterapisti della Riabilitazione, oltre a un'ostetrica e a uncollaboratore professionale dell'Irccs Burlo Garofolo.

Infine è stata rilevata la positività di un operatore in unCentro Diurno di una Onlus di Trieste.ARC/MA/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA